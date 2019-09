Exclusief voor abonnees Telenet lanceert tv en internet zonder kabel 04 september 2019

Telenet lanceert een aanbod om te surfen en televisie te kijken zonder kabel, maar via mobiel internet. Het doet dat niet onder de eigen merknaam, maar als Tadaam. Aan de website Tadaam.be is niet te zien dat Telenet erachter zit. "Tadaam is een zelfstandige eenheid binnen Telenet", luidt het.

