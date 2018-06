Telenet laat klanten binnenkort bellen via 4G en wifi 06 juni 2018

Telenet lanceert binnenkort 'Voice over LTE' en 'Voice over wifi' op zijn netwerk. Daardoor zullen klanten ook via 4G en wifi kunnen bellen, naast het 2G- en 3G-netwerk van vandaag. De smartphone zal tijdens het telefoongesprek automatisch overschakelen op het meest geschikte netwerk, dat de beste geluidskwaliteit biedt. Het grote voordeel: een beter belbereik, ook in ruimtes met dikke betonnen muren of isolatie. Bovendien laat de technologie toe tegelijk te bellen en te surfen. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer je in je wagen wil bellen en tegelijk een gps-app gebruikt. Telenet maakt 'Voice over LTE' en 'Voice over wifi' vanaf de zomer beschikbaar voor klanten met een iPhone X en Samsung Galaxy S8 en S9. In de daaropvolgende maanden zal de technologie ook via andere toestellen gebruikt kunnen worden. Wie daarvoor in aanmerking komt, ontvangt een sms van de telecomoperator. Bedoeling is dat tegen het eind van het jaar 100.000 klanten toegang hebben tot de nieuwe diensten.

