Telenet krijgt klap door analist 06 november 2018

Telenet kreeg gisteren op de Brusselse beurs een tik van ruim 5%, nadat een analist van Bank of America Merrill Lynch zijn advies omgooide van 'kopen' naar 'verkopen', terwijl het koersdoel beperkt werd tot 39,4 euro. Het was niet het eerste negatieve advies de voorbije dagen. Raymond James ging Bank of America vooraf met zijn verkoopadvies en een koersdoel van 35 euro. Beiden baseren hun advies op de resultaten van het derde kwartaal. De brutobedrijfswinst zal dit jaar wel hoger uitkomen dan vooropgesteld, maar de investeerders hadden vooral oog voor het klantenverlies, veroorzaakt door een tariefverhoging. Daardoor vrezen de analisten dat 2019 een overgangsjaar wordt. "De winstgroei (ebitda) zal herleid worden tot nul, en mogelijk nog lager als Telenet uitpakt met een competitiever mobiel aanbod."

