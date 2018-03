Telenet-baas krijgt hogere bonus 24 maart 2018

00u00 0

John Porter, CEO van Telenet, zag zijn totale verloning vorig jaar stijgen van 1,41 miljoen euro tot 1,67 miljoen. Dat is vooral te danken aan een flink hogere bonus. Die kwam uit op 963.900 euro, tegenover 630.000 euro in 2016. De voordelen in natura, zoals verzekeringen en een bedrijfswagen, bedroegen met 76.000 euro wel maar de helft van de 150.000 euro het jaar voordien. Porters vast loon bleef stabiel op 630.000 euro. Daarnaast is er voor de CEO ook een aandelenoptieprogramma.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN