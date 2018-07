Telefoon met topscherm 20 juli 2018

De Huawei P20 is een uitstekende telefoon in zijn prijsklasse. Het scherm is top, de accuduur prima en de camera goed. Dat er standaard twee simkaarten in kunnen en je een opslag van 128GB hebt, kunnen we ook waarderen. Hij heeft bovendien veel van de specs en features die je verwacht van een high-end telefoon, behalve misschien draadloos laden.

