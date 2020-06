Exclusief voor abonnees Telefonisch doktersbezoek zal ook na corona blijven bestaan 26 juni 2020

Tijdens de coronacrisis werd het ingevoerd uit noodzaak om de zorg overeind te houden, maar het ziet ernaar uit dat het telefonisch doktersbezoek een blijver wordt. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) werkt aan definitieve regels voor teleconsultaties. Vooral het remgeld, het deel van de rekening dat de patiënt zelf moet betalen, vormt nog een struikelblok. In volle crisis was de teleconsultatie in principe gratis voor de patiënt, de artsen zelf konden 20 euro krijgen via het ziekenfonds. De Block sluit niet uit dat er voortaan wel remgeld betaald moet worden voor teleconsultaties.