Telecomwaakhond schermt details gsm-antennes af 22 april 2020

De federale telecomregulator BIPT heeft zijn kaart met details van de gsm-antennes in ons land afgeschermd met een wachtwoord. Die beslissing komt er na vandalisme aan een mast in Pelt, afgelopen weekend. Het gaat om een kaart met 7.779 sites, die voornamelijk door gemeenten en operatoren gebruikt wordt.

Het BIPT waarschuwt ook voor de ernstige gevolgen van vandalisme. In het buitenland werden eerder al gsm- masten vernield, mogelijk door valse berichten die de ronde doen over een zogezegd verband tussen corona en 5G.

