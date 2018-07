Telecomfactuur 03 juli 2018

00u00 0

Zowel Proximus als Orange laat weten dat een eerste herinnering voor een onbetaalde factuur bij hen al gratis was, in tegenstelling tot wat Test Aankoop beweerde in onze weekendkrant. Voor de tweede aanmaning per brief laat Proximus sinds 1 juli wel de kosten zakken van 15 euro tot de nieuwe wettelijke limiet van 10 euro.