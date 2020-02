Exclusief voor abonnees Tele-Onthaal krijgt dubbel zoveel oproepen 01 februari 2020

Tele-Onthaal ontving vorig jaar 779 gesprekken rond euthanasie, ofwel 15 per week. Sinds de start van het proces over de dood van Tine Nys is dat aantal verdubbeld. De voorbije twee weken waren er 62 gesprekken rond euthanasie. In de eerste plaats gaat het om mensen die contact opnemen met Tele-Onthaal omdat ze zelf psychisch lijden en vrezen dat de euthanasiewet verstrengd zal worden. In de tweede plaats maakt de pijnlijke levensloop van Tine Nys heel wat gevoelens los bij oproepers met een eigen zware rugzak van psychisch leed. Ten slotte ontving Tele-Onthaal ook oproepen van familieleden die een geliefde verloren door euthanasie of die zorgen voor iemand die psychisch lijdt.