Tekort sociale zekerheid loopt op tot E1,45 miljard 28 juni 2019

Het gat in de sociale zekerheid zou dit jaar oplopen tot 1,45 miljard euro. Dat schrijft 'Le Soir'. De krant somt een aantal oorzaken op, gaande van een te optimistische initiële begroting, tot lagere groeicijfers en een regering die in de touwen hangt. Volgens een bron dicht bij het dossier heeft de regering de impact van haar maatregelen op het vlak van opbrengsten overschat en is ook de impact van de besparingen verkeerd ingeschat. "Kortom, de uitgaven liggen hoger dan verwacht en de inkomsten lager dan verwacht", zegt de bron aan 'Le Soir'. Daarbovenop moet je nog een aantal exogene factoren in rekening brengen, zoals de herziening van de economische groeicijfers door het Planbureau. En dan zijn er natuurlijk nog de steeds stijgende pensioenuitgaven. Ook de perspectieven voor 2020 zijn weinig rooskleurig. Op dit moment is sprake van een stijging van de inkomsten met 2,7 miljard euro en een uitgavenstijging van 3,3 miljard euro.

