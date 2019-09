Exclusief voor abonnees Tekort in sociale zekerheid loopt op tot 3,1 miljard euro 27 september 2019

Het tekort in de sociale zekerheid loopt dit jaar nog veel hoger op dan aanvankelijk gedacht. In juni klonk het nog dat er een gat was van 1,4 miljard euro, maar nu blijkt het om 3,1 miljard te gaan. In 2020 loopt dat tekort op tot 3,5 miljard. Tegen het einde van de legislatuur, in 2024, zal dat bedrag - zoals eerder al berekend - nog verder aangroeien tot 6 miljard euro. De oorzaak ligt vooral bij de groeiende uitgaven voor de vergrijzing, die zich laat voelen in een fors hogere factuur voor pensioenen en gezondheidszorg. Bovendien valt de voorspelde groei dit jaar terug van 1,3 naar 1,1% van het BBP. In een open brief in 'De Standaard' vragen de vakbonden dat er dringend gekeken wordt naar nieuwe inkomsten om de sociale zekerheid te financieren.

