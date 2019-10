Exclusief voor abonnees Tekort aan rookmelders 30 oktober 2019

00u00 0

Vanaf 1 januari zijn rookmelders verplicht in alle Vlaamse woningen, en dat heeft de afgelopen maanden voor een ware stormloop op de toestellen gezorgd - mede dankzij een grootschalige campagne. Verscheidene brandweerzones, gemeenten en preventieverenigingen zitten zonder voorraad. Doe-het-zelfwinkels, elektrozaken en warenhuizen hebben wel nog rookmelders in stock, maar experts benadrukken dat je goed moet opletten wat je koopt. "Wie zich via de gemeente of brandweer een melder aanschaft, is zeker dat hij een degelijk apparaat krijgt. Onze vrees is dat mensen elders minderwaardige toestellen kopen", zegt brandpreventiespecialist Tim Renders. Een goede rookmelder moet een CE-keuring hebben, een batterij met een levensduur van tien jaar én een testknop.

