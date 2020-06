Exclusief voor abonnees Tekort aan gepelde garnalen door lockdown in Marokko 26 juni 2020

De supermarkten kampen met een tekort aan gepelde noordzeegarnalen, doordat de pelateliers in Marokko zwaar onderbemand zijn. In dat land mag een groot deel van de bevolking zich nog altijd niet verplaatsen om te gaan werken. Bovendien heeft de Marokkaanse overheid de meeste pelfabrieken gesloten vanwege het coronavirus. Slechts 10 tot 20% van het normale aantal mensen is er nog aan het werk, zegt een woordvoerster van Colruyt in De Standaard. Ongepelde garnalen zijn wel nog vlot te krijgen, maar gepelde exemplaren dus niet. Daar komt nog bij dat de vraag naar garnalen toeneemt, door het mooie weer en omdat we in coronatijden vaker thuis koken. Het hoogseizoen voor grijze garnalen begint over enkele weken.

