Exclusief voor abonnees Tekent wel iedereen solidariteitsbijdrage bij Anderlecht? 02 april 2020

00u00 0

Navraag leert ons: de grote meerderheid zal blind zijn handtekening zetten. Maar evengoed zijn er spelers bij Anderlecht die dreigen níet akkoord te gaan met het nieuwe voorstel van de directie over de solidariteitsbijdrage ten tijde van corona. Anderlecht hoopt dat spelers naast één maandloon onder meer één twaalfde van hun tekengeld zullen laten vallen, maar niet iedereen ziet dat zomaar zitten. Zeker jongens zonder sportieve toekomst in het Lotto Park twijfelen of het wel aan hen is om de club financieel bij te staan. Bij RSCA is men er evenwel gerust in: "We zijn ervan overtuigd dat iedereen uiteindelijk zijn gezond verstand zal tonen. De onderhandelingen verlopen in een serene sfeer." Mochten spelers hun tekengeld niet willen afstaan, dan belooft Vincent Kompany die bedragen persoonlijk te compenseren. (PJC)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis