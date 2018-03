Teken kunnen ook hersenontsteking veroorzaken 27 maart 2018

Teken veroorzaken niet alleen de ziekte van Lyme, ze kunnen ook hersenontsteking overdragen. Vorig jaar zijn voor het eerst drie besmettingen van zogenaamde 'tekenencefalitis' of TBE vastgesteld in Nederland. Normaal loop je daar nochtans geen risico, in tegenstelling tot wanneer je de natuur intrekt in Oostenrijk, het Zwarte Woud of Scandinavië. Soms veroorzaakt een beet van een met TBE besmette teek enkel een grieperig gevoel, maar in 20 tot 30% van de gevallen leidt dit tot neurologische klachten, zoals epilepsie, hevige hoofdpijn of nekstijfheid. TBE is een virale infectie. Meer dan afwachten hoe de symptomen evolueren, zit er niet in. Naar schatting één tot twee op de honderd patiënten overlijden eraan, terwijl 10 tot 15% de gevolgen blijft dragen. Je kan je beschermen met een vaccin. Dan moet je wel drie keer ingeënt worden.

