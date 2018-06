TEKEN JOUW SUPERPAPA! 06 juni 2018

Aan alle jeugdige lezers: zondag is het vaderdag en wij willen alle superpapa's graag verrassen met een mooie tekening. Doe jij ook mee? Maak een tekening van jouw papa en stuur het resultaat met een recente foto van je papa naar 3535@hln.be. Schrijf er ook in een paar zinnetjes bij waarom jouw papa de liefste, grappigste, sterkste, stoerste, geweldigste papa is! Vergeet niet je naam, leeftijd en woonplaats te vermelden.

