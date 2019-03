Tegenstemmen in Noord-Korea? Dan moet je ander kieshokje in 11 maart 2019

In Noord-Korea is er gisteren gestemd voor een nieuw parlement. Dat orgaan vergadert hooguit twee keer per jaar en keurt dan alle beslissingen van de regering goed. Ook de vijfjaarlijkse verkiezing van de 687 leden is eigenlijk een formaliteit. Voor ieder kiesdistrict is er immers maar één kandidaat - aangeduid door de almachtige communistische partij - en wie een tegenstem wil uitbrengen, moet dat open en bloot in een afzonderlijk stemhokje doen. Daardoor krijgt iedere kandidaat nagenoeg 100% van de stemmen, terwijl de opkomst rond datzelfde cijfer ligt. Kiezen mag vanaf zeventien jaar, en in de praktijk blijft alleen wie in het buitenland of op zee aan het werk is van de stembus weg. (GVV)

