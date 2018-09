Tegengoal kan debuut Courtois niet vergallen 03 september 2018

Eindelijk een beloning voor het geduld. Na 270 minuten braafjes bankzitten startte Thibaut Courtois afgelopen weekend voor het eerst in de basis bij het grote Real Madrid. Ondanks een foutloos parcours werd zijn concurrent Keylor Navas in de thuiswedstrijd tegen Leganés naar de bank verwezen. Onze landgenoot liet zich bij zijn grote debuut op geen slordigheden betrappen, al moest hij zich na 24 minuten spelen gewonnen geven op een strafschop. Niks aan te doen. "Altijd balen, zo'n tegengoal", glimlachte hij achteraf fijntjes in de catacomben van Bernabéu. "Maar het maakt deze avond er niet minder mooi op." (MGA)