Tegen vrijdag moeten 346 trucks van Jost aan de kant staan

02 april 2019

Tegen uiterlijk vrijdagavond moeten 346 vrachtwagens van de transportgigant Jost Group op bevel van het gerecht op de parking van het bedrijf staan en daar ook blijven staan. De firma mag ze dus niet meer gebruiken voor opdrachten. Gisterochtend werd na een lange procedureslag beslist dat het federaal parket de vrachtwagens wel degelijk in beslag mag nemen. Dat bevestigen meerdere bronnen ons. Tegen gisteravond laat lagen er al 36 trucks aan de ketting. Alle geviseerde vrachtwagens van de groep die nog in België rondrijden, moeten tegen vanavond ook aan de kant staan. Degene die momenteel opdrachten uitvoeren in het buitenland hebben van het gerecht tot uiterlijk vrijdagavond gekregen om terug te keren naar de parking van het bedrijf. Volgens een gerechtelijk onderzoek zou Jost zich schuldig hebben gemaakt aan sociale dumping door chauffeurs uit Oost-Europa in België te laten werken tegen Oost-Europese lonen. Ook zouden veel trucks vrijwel uitsluitend in België rijden, terwijl ze geregistreerd zijn in Roemenië en Slowakije. Jost Group heeft alles samen meer dan 1.500 vrachtwagens. Het gerecht viseert enkel de trucks waarmee de Belgische sociale zekerheid en de chauffeurs de voorbije jaren zouden zijn opgelicht voor meer dan 55 miljoen euro. Jost heeft altijd gezegd dat het federaal parket een heksenjacht voert, terwijl de firma niets heeft misdaan. (BJM)

