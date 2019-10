Exclusief voor abonnees Tegen Racisme: FIFA-baas Infantino pleit voor mondiaal stadionverbod 18 oktober 2019

Gianni Infantino, voorzitter van de FIFA, pleitte er gisteren voor om voetbalsupporters die in eigen land veroordeeld worden tot een stadionverbod wegens racisme, "uit alle stadions ter wereld te bannen". Dat zei hij na vragen over de racistische beledigingen tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd in Sofia tussen Bulgarije en Engeland. De match moest twee keer stilgelegd worden omdat enkele Bulgaarse fans oerwoudgeluiden maakten en de nazigroet brachten. "Racisten mogen niet winnen. Met de camera's in het stadion zijn ze makkelijk herkenbaar. Ze moeten voorgoed uit de stadions verbannen en juridisch vervolgd worden." Zes personen zijn intussen opgepakt. Eén jongen van 18 riskeert vijf jaar cel, vier anderen kregen een boete van 511 euro en twee jaar stadionverbod. De vijfde is minderjarig, tegen hem loopt de procedure nog. Het onderzoek is nog aan de gang en mogelijk volgen nog arrestaties.

