Tegen kerst volgend jaar heeft Genua nieuwe brug 17 december 2018

Binnen een jaar zal er in de Italiaanse stad Genua een nieuwe brug staan, ter vervanging van de snelwegbrug die in augustus instortte. Dat belooft burgemeester Marco Bucci. "De bouw zou op 31 maart van start moeten gaan. Tegen Kerstmis volgend jaar zouden we een brug moeten hebben." Vandaag zal een rechter beslissen of de kapotte brug wordt vrijgegeven en de afbraak kan beginnen. Een consortium van vijf Italiaanse ondernemingen is met de sloop belast. De kosten ervan worden geraamd op 19 miljoen euro. Bij de instorting van de Morandibrug vielen 43 doden en raakten tientallen mensen gewond. (EV)