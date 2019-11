Exclusief voor abonnees Tegen Cyprus feestje met dj's en Gala live 15 november 2019

De voetbalbond strikte voor het laatste EK-kwalificatieduel van België dinsdag tegen Cyprus de Italiaans-Amerikaanse zangeres Gala voor een live-optreden. Zij zal haar monsterhit 'Freed from Desire' - het lied dat ook bij elke goal van de Rode Duivels door de stadionboxen galmt - na het duel in het Koning Boudewijnstadion zingen. Ook dj's Maarten & Dorothee van Qmusic zorgen voor de wedstrijd en bij de rust voor een topsfeer. De bond wil voorts 34.000 vlaggen uitdelen met het beeld van Michy Batshuayi en Thomas Meunier, vergezeld van de slogan 'Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!' Tot slot voorzien sponsors een 'ecoteam' dat de fans helpt het afval juist te sorteren. (BF)