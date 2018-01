Tegen 2020 geen plastic meer in shampoo en tandpasta 00u00 0

Minister van Leefmilieu Marie-Christine Marghem en de Belgische cosmeticasector hebben een akkoord ondertekend dat plastickorrels tegen 2020 moet verbannen uit producten als shampoo en tandpasta. In de plaats komen milieuvriendelijker alternatieven voor microplastics. Die zijn immers onoplosbaar en niet biologisch afbreekbaar, en vormen zo een onderdeel van de gigantische 'plasticsoep' in rivieren en oceanen. Milieuorganisatie BBL is echter niet onder de indruk: zij vindt de deal een "druppel op een hete plaat". De organisatie wijst erop dat het akkoord amper 2% van alle microplastics zal aanpakken.