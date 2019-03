Tegels met schubben NIEUW OP BATIBOUW 02 maart 2019

00u00 0

Als je op zoek bent naar een origineel accent voor je interieur dan zijn deze keramische wandtegels het overwegen waard. Door hun onregelmatige vorm en het legpatroon doen ze denken aan visschubben. Ze worden geplaatst als spatwand in de keuken of als wandtegel in de badkamer, inloopdouche of het toilet. Verkrijgbaar in zes kleuren. Richtprijs: 59,97 euro per m².

