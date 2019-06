Exclusief voor abonnees Teenslipperfanaat? Op blote voeten is beter 29 juni 2019

Met de warmte van de voorbije dagen hebt u ze wellicht ook aangetrokken: de teenslippers of flipflops. Niet zo'n goed idee, zo blijkt. De Belgische bioloog Kristaan D'Août onderzoekt aan de universiteit van Liverpool de impact van teenslippers en legt in 'De Standaard' uit waarom ze je voeten geen goed doen. "Als je je hielen licht, dreigen de slippers eraf te vallen. Bij het stappen moet je je tenen daarom flink krommen om ze aan te houden. Daarbij span je continu spieren in je voeten aan, die op termijn overbelast raken. Je zou er klauwtenen aan kunnen overhouden: tenen die in een permanente kramp staan. Je kan ook ontstekingen en zelfs hielspoor krijgen. Ook aan de kuiten, de achillespees en de hiel kan je door teenslippers pijn krijgen." Bovendien zal je makkelijker struikelen met flipflops, omdat die los aan je voeten zitten. Op een veilige ondergrond is gewoon blootsvoets lopen nog het beste. Daardoor krijg je een 'zool' van eelt onder je voeten, die je tegen kwetsuren beschermt, zonder de gevoeligheid voor de ondergrond weg te nemen. "Dat is belangrijk voor je stabiliteit en efficiënte gang", stelt D'Août.

