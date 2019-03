Teckel bijt justitieassistent: baasje in de cel 13 maart 2019

00u00 0

Een 'zure buur' uit Leuven, die eerder veroordeeld werd tot een halfjaar cel met uitstel, wordt alsnog effectief opgesloten in de gevangenis. En dat heeft de 74-jarige Richard D.W. aan zichzelf én aan zijn teckel te danken. Want toen hij een justitieassistente over de vloer kreeg, stelde de zeventiger zich verbaal én fysiek agressief op, terwijl zijn hond de vrouw zelfs beet. Alsof dat nog niet genoeg was, kon D.W. niet bewijzen dat hij zijn probatievoorwaarden naleefde. De rechter heeft daarom beslist om de voorwaardelijke straf om te zetten in een effectieve. D.W. werd veroordeeld omdat hij samen met zijn vrouw jarenlang z'n buren, een bakkerskoppel, belaagde - van hondenpoep aan de deur over nachtelijke telefoontjes tot een doodsverwensing in de bus. De echtgenote van D.W., die een jaar cel kreeg, kan wel nog rekenen op probatie-uitstel. (KAR)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN