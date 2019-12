Exclusief voor abonnees Techstart-ups goed voor 10.349 jobs 13 december 2019

In 2017 waren in ons land 1.353 techstart-ups actief. Die veelal snelgroeiende bedrijven die zich met de ontwikkeling van innovatieve technologische producten of diensten bezighouden, waren samen goed voor 10.349 jobs. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven en het techbedrijf Sirris. Zeven op de tien van die start-ups bevinden zich in Vlaanderen (7.140 banen), twee op de tien in Brussel en slechts één op de tien in Wallonië. Op vlak van diversiteit scoren de techbedrijven pover: de doorsnee-werknemer is een man, hoogopgeleid en van Belgische origine. Slechts één op de vier personeelsleden van de techstart-ups is een vrouw, tegenover 43% over alle sectoren heen.