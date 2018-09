Technologiesector wil 'school van de toekomst' mee vormgeven 05 september 2018

De Vlaamse werkgevers mengen zich nadrukkelijk in het debat over de daling van het niveau van ons onderwijs. Technologiefederatie Agoria vraagt de koepels en de minister om samen een werkgroep op te richten waarin kan worden nagedacht over de 'school van de toekomst'. "Er heerst heel veel bezorgdheid bij onze leden. Vlaanderen heeft nood aan voldoende correct geschoolde jongeren. Onze welvaart hangt daarvan af", zegt topman Peter Demuynck. Een hervorming is volgens hem "zeer hard nodig". "Eind dit jaar zouden we graag een blauwdruk willen opmaken, zodat de volgende Vlaamse regering een basis heeft om van te starten." Het Gemeenschapsonderwijs reageert enthousiast, het katholiek onderwijs koeler. "Er zijn al genoeg overlegplatformen." (JBG)

