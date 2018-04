Technicus komt om bij ongeval in compostbedrijf 14 april 2018

Een 34-jarige onderhoudstechnicus uit Wervik is gisterochtend gestorven in een composteringsbedrijf Sterckx in Roeselare. Frederick Messiaen was aan het werk aan een transportband die plots in werking trad. Hij liep daarbij levensgevaarlijke verwondingen op. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en reanimeerden de man, die in kritieke toestand werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Maar daar overleed hij aan zijn verwondingen. Er wordt onderzocht of er in het bedrijf geen inbreuken waren op de regelgeving rond veiligheid.