Teamgesprek bij Panama 23 juni 2018

De nederlaag tegen de Rode Duivels heeft de Panamese WK-pret niet kunnen drukken. Op de pleinen van Panama City wordt dit weekend nog lustig de rumba gedanst en ook in het basiskamp van de ploeg in Saransk was de sfeer de voorbije dagen opperbest. De spelers kregen de kans om op eigen houtje de binnenstad te verkennen. Ook hield bondscoach Hernán Gómez een geanimeerd teamgesprek van een uur op de middencirkel van het oefenveld. Daarvoor werd een special guest uitgenodigd: Julio Dely Valdes (51), ooit topspits bij PSG en de beste Panamese voetballer aller tijden. Hij hield een vurig betoog om de Kanaalmannen te motiveren voor een stuntje tegen Engeland. (MGA)