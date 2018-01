Teamgeest bevorderen met kruiwagens en piramides 00u00 0

De toeristen keken hun ogen uit. Anderlecht trok gisterenmiddag op teambuilding naar het strand - een welgekomen afwisseling in het moordende schema. De spelers vormden in groepjes onder meer menselijke piramides en kruiwagens, op die manier werd hun lenigheid op de proef gesteld. Ook de licht geblesseerden Amuzu en Teodorczyk (op de foto met Cools) en de van KV Mechelen teruggekeerde Ganvoula, die bij de A-kern zal trainen, namen deel. In de voormiddag was er een loopsessie en veel afwerkingsoefeningen. De jonge Dauda, overgeheveld vanuit de beloften om het gebrek aan spelers weg te werken, maakte een goeie indruk - hij scoorde vlot. De integratie van Kenny Saief, die met het rugnummer 15 zal spelen, verloopt prima. (PJC)

