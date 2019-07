Exclusief voor abonnees Teambuilding Vlotten bouwen en barbecue 05 juli 2019

Na inspanning volgt ontspanning. Club Brugge had gisteren een teambuilding in Nunspeet, op een boogscheut van de stageplaats in Garderen. Blauw-zwart beleefde waterpret onder de zon: spelers kregen in groepjes de opdracht om vlotten te bouwen, waarna een race op het water volgde. 's Avonds was er een barbecue naast het hotel in Garderen. Vandaag wordt er opnieuw twee keer getraind, morgen is er voor de terugreis naar Brugge nog een oefenwedstrijd tegen AZ Alkmaar. (TTV)

