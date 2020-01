Exclusief voor abonnees Teambuilding Anderlecht 'top secret' 10 januari 2020

Anderlecht functioneert blijkbaar het best in de discretie. Nadat het gros van de trainingen in Spanje al gesloten was, mochten er gisteren ook geen foto's getrokken worden tijdens de teambuilding. Er stonden "leuke spelletjes" op het programma en "er is goed gelachen", maar voor het overige was de sessie top secret. Vandaag verschijnt Anderlecht pas na de middag op het oefenveld van de Pinatar Arena, supporters zijn dan wel welkom. (PJC)