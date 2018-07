Team Vertonghen wint quizavondje 10 juli 2018

00u00 0

Wat is de volledige naam van de Braziliaanse legende Pelé? En ook nog: hoe heette de WK-bal in 1990? Dat waren maar enkele van de vragen die de Rode Duivels zondagavond moesten beantwoorden tijdens een quiz. Het team geleid door assistent Graeme Jonas, met ook nog Vermaelen, Vertonghen, Fellaini, Dendoncker en Tielemans, deed dat het beste: met 40/50 haalden zij de eerste plaats binnen. Zij wonnen allen een koptelefoon. Opvallend was dat de ploeg met Vincent Kompany en Simon Mignolet, toch twee jongens die binnen de kleedkamers (terecht) bekend staan als wereldburgers met een grote algemene kennis, laatste werd met amper 29/50. (PJC)