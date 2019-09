Exclusief voor abonnees Team Ursula Onze opinie 11 september 2019

Eurocommissaris voor Justitie. Het is een pak dat Didier Reynders (61) als gegoten zit. Hij gaat deel uitmaken van een Europese Commissie met veel sterke figuren. Dat alleen garandeert helaas nog geen sterker Europa - daar heb je eensgezinde lidstaten voor nodig - maar het is een goed begin. Team Ursula oogt beloftevol. Ursula von der Leyen heeft de intelligentie, de uitstraling en de taalvaardigheid van een grote commissievoorzitter in wording. Aan haar zijde zetelen met Frans Timmermans op Klimaat en Margrethe Vestager op Digitalisering en Mededinging twee politici van hoog niveau.

