Exclusief voor abonnees Team Trump teleurgesteld in rapper A$AP Rocky: "Zelfs geen bedankje" 26 augustus 2019

Na een maand in een Zweedse cel keerde A$AP Rocky op 2 augustus terug naar de VS. Mede dankzij Donald Trump, die zich had ingezet voor zijn vrijlating. Het management van de rapper contacteerde medewerkers van de president, die de premier van Zweden opbelde en stelde dat hij persoonlijk wilde instaan voor de borgtocht van A$AP Rocky. Twee weken later was hij op vrije voeten, maar dat de artiest niet eens het fatsoen had om het Witte Huis te bedanken, zit de Trump-medewerkers hoog. "Een telefoontje van twee minuten, meer was niet nodig geweest", luidt het. A$AP Rocky en enkele crewleden werden opgepakt in Stockholm omdat ze een man mishandeld zouden hebben.