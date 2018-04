Team Sunweb wil renners in één campus laten wonen 14 april 2018

Het Duits-Nederlandse Team Sunweb heeft een revolutionair idee uitgewerkt. Deze zomer begint het team met de bouw van 14 huizen (goed voor 28 woonentiteiten) in één en dezelfde wijk, op een boogscheut van het voetbalstadion van Fortuna Sittard. Het project wordt mee gefinancierd door de provincie Limburg. De campus krijgt de naam Keep Challenging Center mee. Met dit initiatief wil Team Sunweb op dezelfde manier gaan werken als professionele voetbal- en basketbalteams. "Het wielrennen wordt steeds moderner, maar is tezelfdertijd ook conservatief", vertelde manager Iwan Spekenbrink gisteren tijdens de voorstelling. "Wij zijn overtuigd dat als je het maximale rendement uit je team wil halen, je ook maximaal moet samenwerken. Daarvoor is coördinatie nodig en al kan je tegenwoordig veel online sturen, het effect door echt samen te wonen zal ongetwijfeld extra voordelen opleveren."

