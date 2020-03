Exclusief voor abonnees Team-Lefevere rijdt 1 keer op 2 podium 02 maart 2020

00u00 0

In 2019 was het twee keer prijs voor de renners van Deceuninck-Quick.Step met Zdenek Stybar (Omloop) en Bob Jungels (Kuurne). Dit jaar bleef een bisnummer nipt uit, maar het team van Patrick Lefevere toonde nogmaal dat het bij de opening van het Vlaamse klassieke seizoen haast altijd thuisgeeft. Opvallend: sinds 2003 stond er in 17 van de 34 edities van de Omloop en Kuurne minstens één renner van Deceuninck-Quick.Step op het podium.

