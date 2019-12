Exclusief voor abonnees Team Belgium gaat voor tien medailles in Tokio 07 december 2019

00u00 0

Tien medailles. Dat is de oogst die het statistische bureau Gracenote voor België voor Tokio 2020 voorspelt. Het BOIC kan zich in die prognose vinden, gaf voorzitter Pierre-Olivier Beckers gisteren aan op de olympische stage. Het zou voor België een naoorlogs record zijn. In Rio pakten de Belgen zes medailles. Door de goede resultaten van de Belgen in 2018 - 26 EK-medailles en 14 WK-medailles - kwam Gracenote evenwel uit op tien medailles. "Alleen is sport geen exacte wetenschap", zei Beckers nog. "Er zijn geen garanties. In Rio dachten niet veel mensen dat Nafi Thiam op het podium zou staan, laat staan dat ze goud zou winnen. Anderen lieten het afweten. Dat maakt het lastig om te voorspellen." In Belek maakten ze ook de premies bekend en die zijn sinds Athene 2004 onveranderd: 50.000 euro voor goud, 30.000 euro voor zilver en 20.000 euro voor brons. (VH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis