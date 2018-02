Team Astana zonder geld, Vinokourov luidt alarmbel 24 februari 2018

Als de sponsors niet snel met geld over de brug komen, dreigt het team Astana op te houden te bestaan. Dat zegt manager Alexandre Vinokourov in een interview met een Kazachse krant. Volgens Vinokourov heeft het team dit jaar nog geen sponsorgeld ontvangen. Hij noemt de situatie kritisch. "We hebben trainingsstages georganiseerd en we hebben al wedstrijden gereden. Dat betalen we allemaal uit onze eigen zak."

