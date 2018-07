Te weinig raadsheren: kamer rechtbank dicht 04 juli 2018

Door een tekort aan raadsheren moet in het Antwerpse hof van beroep voor het eerst een correctionele kamer dicht. "We hebben zes personen te weinig", zegt eerste voorzitter Bruno Luyten. "In september leggen er twee nieuwe de eed af, maar gaat er ook iemand op rust. En tussen november 2018 en december 2019 zwaaien er nog eens 9 af." Gevolg? De nieuwe dossiers zullen vanaf september over vier in plaats van vijf correctionele kamers verdeeld worden. "Correctionele zaken worden doorgaans op minder dan een jaar afgehandeld, maar ik weet niet hoe lang we dat nog kunnen volhouden. Kwaliteitsverlies willen we niet, bandwerk evenmin. Dan doen we er liever iets langer over om tot een arrest te komen." (BJS)