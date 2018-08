Te weinig muntjes van 10 cent 11 augustus 2018

00u00 0

In verschillende bankkantoren is een schaarste aan muntstukken van 10 cent. Dat zegt de Koninklijke Munt van België. Die instantie slaat zelf niet langer munten - de productieafdeling werd eind 2017 gesloten - maar bestelt ze bij de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) of haalt ze uit voorraden in het buitenland. "Als de Nationale Bank ons op de hoogte brengt van de behoefte aan stukken, plaatsen wij een order bij de KNM", zegt Ingrid Van Herzele, muntmeester bij de Koninklijke Munt van België. "De bestelbon voor de muntjes van 10 cent is onlangs naar Nederland vertrokken." Ten laatste tegen eind dit jaar moeten de stukken geleverd worden. Ook munten van 5 en 20 cent worden bijgemaakt, al zijn er daarvan nog meer in voorraad. "De voorraden van 10 cent zijn plots fors naar beneden gegaan. De reden weet ik niet." Mogelijk worden de munten van 10 cent, net als bij de stukken van 1 en 2 cent, te veel opgepot. Stukken van 1 en 2 cent worden trouwens niet meer gemaakt. (CVHN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN