Exclusief voor abonnees Te weinig hout om dak te herstellen 17 april 2019

00u00 0

Het dak van de kathedraal volledig heropbouwen in hout? Allemaal goed en wel, maar experts vrezen dat er te weinig eik voorradig is. "Voor zo'n werf zijn in Frankrijk geen voorraden gezaagd hout beschikbaar", zeggen ze bij Groupe Charlois, de grootste producent van eik bij onze zuiderburen. Volgens hen waren acht eeuwen geleden 1.300 eikenbomen nodig om het gebinte te bouwen, of "minstens 3.000 kubieke meter hout". Zo'n voorraad aanleggen is een werk van jaren, klinkt het. "We moeten vanaf nu alle gekapt stamhout opzijleggen. Daar zijn we deze morgen al mee begonnen in al onze vestigingen", zegt het bedrijf. De Fransen houden voorlopig vast aan een waarheidsgetrouwe constructie van de kathedraal en zouden liever geen staal gebruiken.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen