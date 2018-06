Te weinig bubbels Tijdelijk geen Britse Coca-Cola 27 juni 2018

00u00 0

Coca-Cola heeft in het Verenigd Koninkrijk enkele van zijn frisdrankfabrieken tijdelijk stilgelegd wegens een gebrek aan CO2. In ons land is er voorlopig nog geen sprake van een tekort. "In de productievestigingen van Antwerpen en Gent loopt alles volledig zoals gepland,", zegt Eva Lefevre van Coca-Cola , "maar we volgen de situatie de komende dagen uiteraard goed op."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN