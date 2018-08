Te weinig aardappelen om chips te maken 08 augustus 2018

00u00 0

De aanhoudende droogte en hitte van de voorbije weken brengt nu ook de chipsfabrikanten in de problemen. Croky, dat in zijn fabriek in Moeskroen dagelijks zo'n 700 ton aardappelen tot een miljoen pakjes chips verwerkt, schroeft een deel van de productie terug. "Om onze bestverkopende smaken - zoals bolognese, paprika en pickles - op peil te kunnen houden, hebben we enkele artikels 'on hold' gezet", zegt marketingdirecteur Tom Demeyer. "Het gaat om een aantal nieuwere en minder verkochte smaken, zoals andalouse." Liefhebbers hoeven volgens Croky niet te vrezen voor lege rekken. "Er is voldoende stock en ook de warenhuizen beschikken nog over een ruime voorraad." (SPK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN