Te warm om te staken 06 augustus 2018

00u00 0

Ook voor staken is het te warm. De socialistische vakbond ACOD schort haar protestacties aan bruggen en sluizen op door de aanhoudende hitte. De vakbond had deze week de sluizen in Menen bezet als eerste 'verwittiging' om de wijzigingen aan het personeelsstatuut van het Vlaams overheidspersoneel aan te klagen. Ze zouden ook de komende weken nog prikacties organiseren, maar die plannen worden on hold gezet. "We kunnen het niet rechtvaardigen om mensen 12 uur lang in de hitte te laten staan", meldt ACOD-secretaris Jan Van Wesemael. "Wanneer we hervatten, zullen we dat melden."