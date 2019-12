Exclusief voor abonnees Te voet door Sloveense valleien CHECK-IN 28 december 2019

In Italiës kleine buur Slovenië is de Juliana Trail geopend, een meerdaagse, 270 kilometer lange wandelroute waarbij je de mooiste natuurgebieden in elke streek aan elkaar kan rijgen. De trail is ook haalbaar voor wandelaars met slechts een goede basisconditie, want de paden lopen in de valleien tussen de hoge toppen door. Er is dus weinig klimwerk, terwijl je wel geniet van magnifieke panorama's op de Julische Alpen en het Triglav Nationaal Park.

De route telt zestien etappes van gemiddeld 17 kilometer, en elke etappeplaats is met het openbaar vervoer bereikbaar. Er zijn ook telkens overnachtingsmogelijkheden. Eén etappe afleggen tijdens een dagtocht kan dus net zo goed. (JL)

Mijnslovenie.com/juliana-trail

