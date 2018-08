Te veel zon om vitamine D op te nemen 08 augustus 2018

00u00 0

De zon heeft de afgelopen weken stevig haar best gedaan, maar dat betekent nog niet dat we een reservevoorraad vitamine D hebben aangelegd voor de donkere wintermaanden. "De meeste mensen brachten door de hitte net minder tijd door in de zon", zegt professor Chantal Mathieu, diensthoofd Endocrinologie aan het UZ Leuven. "Er is rechtstreeks contact nodig van zonnestralen op de huid om vitamine D aan te maken." Ook volgend jaar zullen we dus rond februari het traditionele vitamine D-dipje hebben. "Tot oktober is het zonlicht bij ons sterk genoeg om de vitamine zelf aan te maken. Wat we niet meteen nodig hebben, wordt opgeslagen in ons vetweefsel. Bij de gemiddelde mens volstaat die voorraad om de periode tot februari te overbruggen." Dat we niet van de felle zon geprofiteerd hebben voor een extra vitamineshot, is volgens Mathieu maar best. "Die stralen zijn ook verantwoordelijk voor huidkanker. Gevoelige groepen, zoals zwangere vrouwen, roodharigen, kinderen en ouderen, nemen beter supplementen dan dat ze dagelijks een halfuur in de zon zitten."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN