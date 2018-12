Te veel zever om te blijven zwijgen 31 Alex Agnew 24 december 2018

00u00 0

Een goede raad van onze populairste komiek Alex Agnew (46), die zeker met de feestdagen in aantocht weleens bruikbaar kan zijn: 'Be careful what you wish for'. Het is de titel van zijn nieuwe show, waarmee hij volgend jaar opnieuw Sportpaleizen zal vullen. "Ik vloekte al jaren dat ik bij negen was gestopt. Dat kan mijn grote ego niet verdragen. Dat moet een tien zijn", zo legde Agnew uit waarom die show er moést komen. Maar niet alleen het ego van de brulboei speelde op. Het #MeToo-debat, feminisme, transgenders: Agnew kan simpelweg niet stilzwijgend onze samenleving aanschouwen. "Het Beyoncé-feminisme? Ik schud met mijn kont en power to the women. En ondertussen gaat het alleen over Beyoncé zelf, hoeveel platen ze verkoopt en hoeveel likes ze krijgt. Dikke zever!" Hij is terug, de king of comedy. (SSB)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN