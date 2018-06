Te veel yoghurt op tv: 12.500 euro boete voor 'Dagelijkse Kost' 13 juni 2018

Tv-zender Eén moet de overheid een boete van 12.500 euro betalen omdat een product van 'Pur Natur', een yoghurtproducent, te prominent in beeld is gekomen bij het programma 'Dagelijkse Kost'. Dat heeft de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) geoordeeld. 'Product placement' is nochtans niet verboden, maar er mag geen overmatige aandacht zijn voor bepaalde merken of producten. In de bewuste aflevering van het kookprogramma, van 2 februari, was het Pur Natur-logo "gedurende twee minuten van het veertien minuten durende programma heel duidelijk zichtbaar en centraal in beeld gebracht", klinkt het bij de VRM. Ook vorig jaar kreeg Eén al een boete omdat het Pur Natur te lang in beeld had gebracht - al ging het toen om vier minuten schermtijd. Dat kostte de zender 10.000 euro boete.

